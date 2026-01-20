L’ancien joueur allemand était vraiment satisfait et très enthousiaste au sujet de la performance de son ancien poulain. Chez nos amis d’Eurosport, il a proposé une analyse pragmatique de cette entrée en lice du GOAT !
« Le deuxième set était absolument exceptionnel. Il ne peut pas faire beaucoup mieux. Mais il a aussi beaucoup couru, et cela a commencé probablement à se faire sentir physiquement au début du 3ème où il s’est beaucoup étiré. Mais dans l’ensemble, Novak Djokovic a réalisé un premier tour parfait. La durée du match a été idéal pour rester frais. Inutile d’en dire plus sur son service : il était tout simplement exceptionnel, de classe mondiale. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 09:31