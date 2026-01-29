Alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi dernier et sa victoire au troi­sième tour contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic affron­tera bel et bien Jannik Sinner vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Cela s’explique par le forfait de Jakub Mensik avant leur duel en huitièmes de finale, et par l’abandon de Lorenzo Musetti, blessé et contraint de jeter l’éponge à deux sets à zéro en sa faveur en quarts de finale.

Selon Boris Becker, qui l’a entraîné entre 2014 et 2016, le Serbe ne se satis­fait pas de ce scénario très favo­rable même s’il vit à 38 ans une 5e demi‐finale de suite en Grand Chelem.

« C’est déce­vant pour Musetti, il a fait un excellent tournoi, il était clai­re­ment le meilleur joueur. Musetti doit beau­coup courir pour son jeu, il marque moins de points gratuits au service et doit souvent disputer de longs échanges. Cela use le corps. Alcaraz a eu le même problème aupa­ra­vant. Musetti doit encore s’amé­liorer physi­que­ment. Djokovic a eu quatre jours de repos, ce qui est peut‐être trop au milieu d’un tournoi. Il a peu joué depuis l’année dernière, a parti­cipé à peu de tour­nois et à aucun cette saison. C’est proba­ble­ment la raison pour laquelle Novak n’a pas bien joué. Mais il reste constant. Le fait qu’il soit de retour en demi‐finale veut dire beau­coup. C’est un sportif, il ne veut pas atteindre les demi‐finales parce que son adver­saire aban­donne, et il n’a pas eu à jouer au tour précé­dent non plus. Je le connais assez bien, c’est embar­ras­sant pour lui car ce n’est pas ainsi qu’il veut gagner », a déclaré la légende alle­mande, consul­tante pour TNT Sports, dont les propos sont relayés par Tennis365.

A noter que le duel entre Sinner et Djokovic aura lieu à 9h30 heure fran­çaise ce vendredi.