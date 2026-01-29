Alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi dernier et sa victoire au troisième tour contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic affrontera bel et bien Jannik Sinner vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Cela s’explique par le forfait de Jakub Mensik avant leur duel en huitièmes de finale, et par l’abandon de Lorenzo Musetti, blessé et contraint de jeter l’éponge à deux sets à zéro en sa faveur en quarts de finale.
Selon Boris Becker, qui l’a entraîné entre 2014 et 2016, le Serbe ne se satisfait pas de ce scénario très favorable même s’il vit à 38 ans une 5e demi‐finale de suite en Grand Chelem.
« C’est décevant pour Musetti, il a fait un excellent tournoi, il était clairement le meilleur joueur. Musetti doit beaucoup courir pour son jeu, il marque moins de points gratuits au service et doit souvent disputer de longs échanges. Cela use le corps. Alcaraz a eu le même problème auparavant. Musetti doit encore s’améliorer physiquement. Djokovic a eu quatre jours de repos, ce qui est peut‐être trop au milieu d’un tournoi. Il a peu joué depuis l’année dernière, a participé à peu de tournois et à aucun cette saison. C’est probablement la raison pour laquelle Novak n’a pas bien joué. Mais il reste constant. Le fait qu’il soit de retour en demi‐finale veut dire beaucoup. C’est un sportif, il ne veut pas atteindre les demi‐finales parce que son adversaire abandonne, et il n’a pas eu à jouer au tour précédent non plus. Je le connais assez bien, c’est embarrassant pour lui car ce n’est pas ainsi qu’il veut gagner », a déclaré la légende allemande, consultante pour TNT Sports, dont les propos sont relayés par Tennis365.
A noter que le duel entre Sinner et Djokovic aura lieu à 9h30 heure française ce vendredi.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 12:54