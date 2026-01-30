AccueilOpen d'AustralieBoris Becker vole au secours de Zverev : "Sascha dit que Sinner...
Open d'Australie

Boris Becker vole au secours de Zverev : « Sascha dit que Sinner et Alcaraz sont protégés. Je dis qu’il faut surveiller les règles pour Jannik et Carlos, ainsi que pour les autres joueurs »

Thomas S
Par Thomas S

-

883

Et si Carlos Alcaraz avait béné­ficié d’un trai­te­ment de faveur de la part de l’ar­bitre lors de sa victoire épique face à Alexander Zverev, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie ?

C’est en tout cas ce que semble insi­nuer Boris Becker, qui a tenu à aller dans le sens de son compa­triote alors que celui‐ci a passé ses nerfs sur le super­vi­seur au moment où l’Espagnol, victimes de crampes, a obtenu un temps mort médical, ce qui n’est norma­le­ment pas auto­risé pour ce type de cas. 

« Sascha a tout à fait raison, n’im­porte qui aurait paniqué à ce moment‐là. Parce qu’il était en train de gagner. Si Alcaraz avait dû conti­nuer à jouer, il n’au­rait pas tenu le coup. Alcaraz est un garçon intel­li­gent, il a dit qu’il ressen­tait une légère douleur, etc. On a le droit de prendre un temps mort médical. Bien sûr, l’ar­bitre ne peut pas le savoir, pas plus que l’ar­bitre en chef. Il faut d’abord croire Alcaraz quand il dit qu’il ressent une sensa­tion de tiraille­ment, une bles­sure, mais le fait que trois heures plus tard, il s’agis­sait en réalité d’une crampe et non d’une bles­sure montre bien qu’ils ont joué pendant très long­temps. C’est une situa­tion diffi­cile, et Sascha fait bien sûr réfé­rence aux deux joueurs, donc Sinner est protégé, tout comme Alcaraz, les deux joueurs. Je ne peux rien dire à propos de Sinner pour l’ins­tant, mais il faut garder un œil sur les règles pour Sinner et Alcaraz, ainsi que pour les autres joueurs », a déclaré Becker chez nos confrères de TNT Sports.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 12:45

Article précédent
Zverev, après sa terrible défaite contre Alcaraz en demi‐finales : « Il avait des crampes, et norma­le­ment, on ne peut pas prendre de temps mort médical pour des crampes. Que puis‐je faire ? Je n’ai pas aimé ça, mais ce n’est pas ma décision »
Article suivant
Patrick Rafter sur Nick Kyrgios : « Il ne rede­viendra jamais ce qu’il était. S’il avait eu une meilleure atti­tude, ce gars aurait pu remporter 10 Grands Chelems »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.