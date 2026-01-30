Et si Carlos Alcaraz avait béné­ficié d’un trai­te­ment de faveur de la part de l’ar­bitre lors de sa victoire épique face à Alexander Zverev, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie ?

C’est en tout cas ce que semble insi­nuer Boris Becker, qui a tenu à aller dans le sens de son compa­triote alors que celui‐ci a passé ses nerfs sur le super­vi­seur au moment où l’Espagnol, victimes de crampes, a obtenu un temps mort médical, ce qui n’est norma­le­ment pas auto­risé pour ce type de cas.

« Sascha a tout à fait raison, n’im­porte qui aurait paniqué à ce moment‐là. Parce qu’il était en train de gagner. Si Alcaraz avait dû conti­nuer à jouer, il n’au­rait pas tenu le coup. Alcaraz est un garçon intel­li­gent, il a dit qu’il ressen­tait une légère douleur, etc. On a le droit de prendre un temps mort médical. Bien sûr, l’ar­bitre ne peut pas le savoir, pas plus que l’ar­bitre en chef. Il faut d’abord croire Alcaraz quand il dit qu’il ressent une sensa­tion de tiraille­ment, une bles­sure, mais le fait que trois heures plus tard, il s’agis­sait en réalité d’une crampe et non d’une bles­sure montre bien qu’ils ont joué pendant très long­temps. C’est une situa­tion diffi­cile, et Sascha fait bien sûr réfé­rence aux deux joueurs, donc Sinner est protégé, tout comme Alcaraz, les deux joueurs. Je ne peux rien dire à propos de Sinner pour l’ins­tant, mais il faut garder un œil sur les règles pour Sinner et Alcaraz, ainsi que pour les autres joueurs », a déclaré Becker chez nos confrères de TNT Sports.