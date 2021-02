Défaite 6–4, 6–3 par Naomi Osaka sur la Rod Laver Arena, nul doute que Jennifer Brady avait dû ima­gi­ner un autre scé­na­rio pour sa pre­mière finale de Grand Chelem. Mais à 25 ans, l’Américaine peut évi­dem­ment ambi­tion­ner en vivre d’autres, après avoir prou­vé à Melbourne qu’elle en avait les capa­ci­tés. C’est en tous cas ce qu’elle a annon­cé rete­nir de son épo­pée aus­tra­lienne en confé­rence de presse d’après‐match, au cours de laquelle l’Américaine a éga­le­ment fait montre de son ambi­tion pour le futur.

« Je pense que je suis au bon niveau. Je pense que rem­por­ter un Grand Chelem est tota­le­ment réa­li­sable. C’est à por­tée de main. Vous savez, en jouant là‐bas, évi­dem­ment j’é­tais ner­veuse, je n’ai pas sui­vi mon plan, mais en même temps en sor­tant du court, j’é­tais à l’aise. C’était dif­fé­rent de ce à quoi je m’at­ten­dais. Si vous m’a­viez par­lé d’une finale de Grand Chelem il y a un an, je n’au­rais jamais cru que c’é­tait pos­sible, ç’au­rait été comme aller sur Mars… Donc, je dirais que je me sens plus à l’aise à ce niveau, oui. »

Comme quoi à force de « per­sé­vé­rance », tout est possible…