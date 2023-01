Ben Shelton n’en finit plus de surprendre. La sensa­tion améri­caine, dont nous vous racon­tions lundi la belle histoire, s’ap­prête à disputer un quart de finale de Grand Chelem. Le père du grand gaucher, Bryan (ancien 55e mondial), a évoqué les axes de progres­sion pour son fils dans une inter­view accordée à L’Equipe.

« Pour l’ins­tant, c’est un peu un éléphant dans un magasin de porce­laine (rire). On doit travailler sur la finesse et l’ef­fi­ca­cité de ses dépla­ce­ments parce qu’il est grand, costaud, lourd et épais. On va trouver quel­qu’un pour l’aider davan­tage dans ce domaine. Ça sera l’une des clés à l’avenir pour lui, son corps, son dépla­ce­ment, être un peu plus équi­libré sur le court. Il doit encore se déve­lopper. Il n’a pas encore été poli. Il va s’amuser, mais il faut faire les choses calme­ment, dans le bon ordre. Il a encore telle­ment à apprendre. »

Il sera opposé à son compa­triote Tommy Paul mercredi pour une place dans le dernier carré.