Alors que certains obser­va­teurs le sentaient capable de créer la surprise à l’Open d’Australie, en battant Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, Alexander Bublik a été large­ment dominé par l’Australien Alex de Minaur (6e mondial) en huitièmes de finale à Melbourne ce dimanche : 6–4, 6–1, 6–1.

S’il a expliqué en confé­rence de presse ne pas avoir réussi à s’adapter aux condi­tions plus lentes sur la Rod Laver Arena, le 10e joueur mondial a trouvé le public austra­lien très respec­tueux. Le jour et la nuit selon lui avec le public fran­çais à l’époque de Paris‐Bercy.

« Ce que je pense du public austra­lien ? Il est facile ! Vraiment génial, une expé­rience formi­dable. Honnêtement, vous devriez jouer contre un Français à Bercy. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de semblable. Il n’y a rien au‐dessus de ça. Tu ne peux pas être plus détesté que quand tu joues contre un Français en France. Pas à Roland‐Garros, à Bercy. Quand on avait l’an­cien stade, c’était diffi­cile. En France, tu rates une première balle et ils commencent à applaudir en te disant de faire double faute. Et je pense aussi que quand on a joué contre le Chili en Coupe Davis, c’était assez diffi­cile », a raconté le joueur kazakh.

