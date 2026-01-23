« J’aimais la malbouffe et le coca‐cola, mais j’ai arrêté parce que c’était mon choix. Vous dites que j’ai gâché des années mais j’étais heureux ! », déclarait récemment Alexander Bublik. Le Kazakh évoquait notamment son déclic survenu en 2025, une année durant laquelle il a remporté quatre de ses neuf titres en carrière.
Désormais animé par une véritable soif de victoires, le 10e joueur mondial a toutefois laissé transparaître sa frustration lors du premier set de son match face à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (62e mondial), au troisième tour de l’Open d’Australie ce vendredi.
« Il n’a jamais battu personne de toute sa vie ! », aurait‐il lâché, selon le média russe Championnat.
Bublik a finalement tenu son rang en s’imposant en trois sets accrochés (7–6[4], 7–6[5], 6–4) après 2h35 de jeu. Une victoire qui lui ouvre les portes d’un huitième de finale très attendu face à l’Australien Alex de Minaur (6e mondial).
Sans doute programmé sur la Rod Laver Arena, ce duel s’annonce bouillant face à un public largement acquis à la cause du joueur local.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 15:13