Bublik en plein match, sur son adver­saire au troi­sième tour : « Il n’a jamais battu personne de toute sa vie ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« J’aimais la malbouffe et le coca‐cola, mais j’ai arrêté parce que c’était mon choix. Vous dites que j’ai gâché des années mais j’étais heureux ! »décla­rait récem­ment Alexander Bublik. Le Kazakh évoquait notam­ment son déclic survenu en 2025, une année durant laquelle il a remporté quatre de ses neuf titres en carrière.

Désormais animé par une véri­table soif de victoires, le 10e joueur mondial a toute­fois laissé trans­pa­raître sa frus­tra­tion lors du premier set de son match face à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (62e mondial), au troi­sième tour de l’Open d’Australie ce vendredi. 

« Il n’a jamais battu personne de toute sa vie ! », aurait‐il lâché, selon le média russe Championnat.

Bublik a fina­le­ment tenu son rang en s’imposant en trois sets accro­chés (7–6[4], 7–6[5], 6–4) après 2h35 de jeu. Une victoire qui lui ouvre les portes d’un huitième de finale très attendu face à l’Australien Alex de Minaur (6e mondial).

Sans doute programmé sur la Rod Laver Arena, ce duel s’annonce bouillant face à un public large­ment acquis à la cause du joueur local.

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 15:13

