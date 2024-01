Co‐entraîneur, avec Simone Vagnozzi (le coach prin­cipal), de Jannik Sinner depuis juin 2022, Darren Cahill a insisté sur la qualité de frappe de l’Italien, sacré dimanche en Grand Chelem pour la première fois.

« Le son de la balle, quand il la frappe, est unique et spécial. Il le doit à son timing et à la vitesse de ses mains. Agassi frap­pait la balle comme ça. Quand Jannik cogne, on a l’im­pres­sion que la balle est frappée plus fort que les autres. Rafa était exac­te­ment pareil. Roger, quand il frap­pait un coup droit, on enten­dait aussi le son. Et Novak, quand il frappe un coup droit et un revers, pareil, c’est comme un bruit sourd. Ce n’est pas une personne normale qui frappe la balle. Tous ces joueurs ont un son diffé­rent lors­qu’ils frappent la balle et Jannik a ça aussi », a souligné le coach austra­lien dans des propos rapportés par L’Equipe.