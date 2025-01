Auteur de sa meilleure pres­ta­tion depuis le début du tournoi pour s’im­poser en trois sets contre Tomas Machac (25e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est pour­tant apparu assez nerveux sur le court.

Pour Camille Pin, consul­tante pour Eurosport, cette atti­tude en dit long sur le carac­tère de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Il parlait beau­coup avec l’ar­bitre. En voyant les images, on avait l’im­pres­sion qu’il était dans le dur. Il n’ar­rê­tait pas de parler avec l’ar­bitre. Je regar­dais le score et je me disais, ‘mon dieu que cet homme est rigou­reux’. Il ne voulait pas perdre un jeu de plus. Il a encore cette hargne. Il est incroyable à son âge. Il est un compé­ti­teur jusqu’au fond de ses tripes. Il met trois petits sets parce que même à deux sets zéro et deux jeux à zéro, il ne suppor­tait pas de perdre un point. Il avait besoin de l’ex­primer et d’en­gueuler l’ar­bitre. Il a encore cette flamme pour son sport et on est ravi. »