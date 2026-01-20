Mené deux sets à zéro par Jannik Sinner et touché physiquement, Hugo Gaston a décidé d’abandonner lors du premier tour de l’Open d’Australie.
Sur le plateau d’Eurosport, l’ancienne joueuse française Camille Pin a évoqué la déception du Français tout en insistant sur la supériorité évidente du numéro 2 mondial.
« C’est un showman à sa manière. On se souvient quand il avait battu Alcaraz à Bercy. Il aime ses ambiances et en Australie, le public adore quand il y a un challenger qui va pousser l’un des meilleurs joueurs du monde. Il y avait tous les ingrédients pour qu’il s’éclate, il joue pas mal et il gagne trois jeux… L’écart est abyssal, c’est fou. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 12:21