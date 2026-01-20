AccueilOpen d'AustralieCamille Pin après l'abandon d'Hugo Gaston contre Jannik Sinner : "Il jouait...
Open d'Australie

Camille Pin après l’abandon d’Hugo Gaston contre Jannik Sinner : « Il jouait pas mal et il gagne trois jeux… C’est fou »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

492

Mené deux sets à zéro par Jannik Sinner et touché physi­que­ment, Hugo Gaston a décidé d’aban­donner lors du premier tour de l’Open d’Australie.

Sur le plateau dEurosport, l’an­cienne joueuse fran­çaise Camille Pin a évoqué la décep­tion du Français tout en insis­tant sur la supé­rio­rité évidente du numéro 2 mondial. 

« C’est un showman à sa manière. On se souvient quand il avait battu Alcaraz à Bercy. Il aime ses ambiances et en Australie, le public adore quand il y a un chal­lenger qui va pousser l’un des meilleurs joueurs du monde. Il y avait tous les ingré­dients pour qu’il s’éclate, il joue pas mal et il gagne trois jeux… L’écart est abyssal, c’est fou. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 12:21

Article précédent
Gaël Monfils, après son ultime match à Melbourne : « Franchement, je rigo­lais à un moment, parce que je me dis : ‘putain, c’est terrible’ »
Article suivant
Alcaraz a inter­rompu son entraî­ne­ment et on sait déjà pourquoi !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.