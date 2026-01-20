Mené deux sets à zéro par Jannik Sinner et touché physi­que­ment, Hugo Gaston a décidé d’aban­donner lors du premier tour de l’Open d’Australie.

Sur le plateau d’Eurosport, l’an­cienne joueuse fran­çaise Camille Pin a évoqué la décep­tion du Français tout en insis­tant sur la supé­rio­rité évidente du numéro 2 mondial.

« C’est un showman à sa manière. On se souvient quand il avait battu Alcaraz à Bercy. Il aime ses ambiances et en Australie, le public adore quand il y a un chal­lenger qui va pousser l’un des meilleurs joueurs du monde. Il y avait tous les ingré­dients pour qu’il s’éclate, il joue pas mal et il gagne trois jeux… L’écart est abyssal, c’est fou. »