6–2, 5–2 double break, l’Allemand est entrain de dérouler face à l’Argentin Cerundolo. Dans sa cabine à Boulogne, Camille Pin, consul­tante pour Eurosport résume à sa manière le spec­tacle proposé par l’Allemand et cela lui va bien.

« Sacha se ballade avec son petit tennis dimanche. Ce qui est éton­nant c’est que Cerundolo est tout mou alors qu’il a le tennis pour le gêner. Sur les échanges même sur les balles courtes, il recule au lieu de prendre la balle montante. Il est clair que Francesco a un soucis en tournoi du Grand Chelem car il méri­te­rait de disputer un quart de finale un jour. Son talent et son jeu devraient lui permettre de passer ce cap mais il n’y parvient pas. D’ailleurs, le fait de de s’en prendre un peu trop à sa box confirme qu’il n’est pas dedans et c’est bien dommage »

Difficile de contre­dire Camille Pin tant l’Argentin semble « pétrifié » et loin de ce qu’il sait faire sur le circuit quand il est offensif notam­ment grâce à son coup droit qui peut être très efficace.