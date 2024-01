Consultante pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, Camille Pin, quelques minutes après la victoire diffi­cile de Novak Djokovic face au surpre­nant Croate Dino Prizmic au premier tour, a déclaré que ce n’était pas la première fois que le numéro 1 mondial se retrou­vait un peu bous­culé par un joueur peu ou pas connu.

« Ça lui arrive souvent, on a l’im­pres­sion qu’il est titillé dans son orgueil lors­qu’il joue des joueurs de ce niveau‐là. Il ne supporte pas, en fait, d’être chal­lengé et c’est peut‐être pour cela que de temps en temps il se retrouve sur des matchs, en quatre sets, de quatre heures, où il n’au­rait peut‐être pas joué de la même manière face à un joueur, sur le papier plus fort. Donc c’est quelque chose d’assez logique et normal pour Novak Djokovic. »