Carlos Alcaraz est décidément un joueur différent des autres.
Alors qu’il menait presque tranquillement deux sets à zéro face à Alexander Zverev, ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial, victime de crampes à 4–4 dans la troisième manche, a vu l’Allemand recoller au score puis prendre les devants dans la cinquième.
Mené 5 jeux à 3 et au bord du gouffre, le prodige espagnol a trouvé les ressources pour enchaîner quatre jeux de rang et finalement s’imposer devant un Zverev toujours aussi fébrile dans ces moments clés.
De passage au micro de Jim Courier après cette victoire renversante et inespérée, Alcaraz a fait un peu d’humour lorsque l’ancien champion américain lui a rappelé qu’il avait l’opportunité de remporter dès ce dimanche les quatre tournois du Grand Chelem en carrière. Le tout à seulement 22 ans…
Jim Courier : « Vous allez tenter de devenir le plus jeune joueur à remporter le Grand Chelem en carrière. Qu’est‐ce que cela signifierait pour vous ?
Carlos Alcaraz : Eh bien, merci de me mettre autant de pression en ce moment. Je plaisante, je plaisante. Je suis vraiment heureux d’avoir la chance de disputer ma première finale ici. C’est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Je pense que ces deux semaines ont été formidables jusqu’à présent. Mon niveau s’est beaucoup amélioré. Je ne serais pas ici aujourd’hui sans vous [le public]… Ce fut un réel plaisir de jouer devant vous. Vous m’avez poussé à me battre jusqu’au bout. Vous m’avez encouragé à chaque fois, à chaque balle, à chaque point. Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre soutien, non seulement pendant ce match, mais aussi tout au long du tournoi. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 11:41