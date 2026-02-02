C’était l’une des images fortes de ce dimanche, quelques minutes après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.
Présent à Melbourne pour une opération marketing avec l’un de ses sponsors, Rafael Nadal en a profité pour assister à la finale masculine et à la consécration de son jeune compatriote, devenu à seulement 22 ans le plus jeune joueur à inscrire tous les tournois du Grand Chelem à son palmarès.
Du coup, Rafa a logiquement tenu à féliciter en personne son « successeur » dans les allées de la Rod Laver Arena, ce qui a donné lieu à un échange savoureux à propos de la difficulté d’affronter un joueur de la trempe de Djokovic dans un tel match.
Un sentiment que le Majorquin connaît parfaitement, d’où son acquiescement après la remarque de Carlitos.
Carlos Alcaraz and Rafa Nadal meet after final..— SK (@Djoko_UTD) February 1, 2026
Carlos : “It’s very tough against Novak”
Nadal : “I know 😅”
pic.twitter.com/mrTJ7TR18g
Carlos Alcaraz : « C’est très dur contre Novak.
Rafael Nadal : Je sais. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 19:36