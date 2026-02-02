AccueilVidéosCarlos Alcaraz à Nadal après la finale contre Djokovic : "C'est très...
Carlos Alcaraz à Nadal après la finale contre Djokovic : « C’est très dur contre Novak », Rafa : « Je sais »

C’était l’une des images fortes de ce dimanche, quelques minutes après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

Présent à Melbourne pour une opéra­tion marke­ting avec l’un de ses spon­sors, Rafael Nadal en a profité pour assister à la finale mascu­line et à la consé­cra­tion de son jeune compa­triote, devenu à seule­ment 22 ans le plus jeune joueur à inscrire tous les tour­nois du Grand Chelem à son palmarès.

Du coup, Rafa a logi­que­ment tenu à féli­citer en personne son « succes­seur » dans les allées de la Rod Laver Arena, ce qui a donné lieu à un échange savou­reux à propos de la diffi­culté d’af­fronter un joueur de la trempe de Djokovic dans un tel match. 

Un senti­ment que le Majorquin connaît parfai­te­ment, d’où son acquies­ce­ment après la remarque de Carlitos. 

Carlos Alcaraz : « C’est très dur contre Novak.
Rafael Nadal : Je sais. »

Publié le lundi 2 février 2026 à 19:36

