C’était l’une des images fortes de ce dimanche, quelques minutes après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

Présent à Melbourne pour une opéra­tion marke­ting avec l’un de ses spon­sors, Rafael Nadal en a profité pour assister à la finale mascu­line et à la consé­cra­tion de son jeune compa­triote, devenu à seule­ment 22 ans le plus jeune joueur à inscrire tous les tour­nois du Grand Chelem à son palmarès.

Du coup, Rafa a logi­que­ment tenu à féli­citer en personne son « succes­seur » dans les allées de la Rod Laver Arena, ce qui a donné lieu à un échange savou­reux à propos de la diffi­culté d’af­fronter un joueur de la trempe de Djokovic dans un tel match.

Un senti­ment que le Majorquin connaît parfai­te­ment, d’où son acquies­ce­ment après la remarque de Carlitos.

Carlos Alcaraz and Rafa Nadal meet after final..



Carlos : “It’s very tough against Novak”



Nadal : “I know 😅”



pic.twitter.com/mrTJ7TR18g — SK (@Djoko_UTD) February 1, 2026

Carlos Alcaraz : « C’est très dur contre Novak.

Rafael Nadal : Je sais. »