Impressionnant face à Nishioka qui peut poser des problèmes aux meilleurs joueurs du circuit, Carlos Alcaraz était vrai­ment satis­fait de sa perfor­mance. Très motivé à l’idée d’aller au bout de ce tournoi, l’Espagnol sait qu’une des clés est d’ar­river frais quand les très gros matchs vont pointer le bout de leur nez.

« Moins on investit de temps sur le court lors d’un Grand Chelem, mieux c’est.Je suis très satis­fait du service aujourd’hui. Le premier jour, j’ai un peu souf­fert. Hier, j’ai passé plus de temps à l’en­traîner et c’est quelque chose dans lequel je veux être meilleur. J’espère qu’il s’amé­lio­rera lors des prochains tours »

En cas de succès à Melbourne, Carlos serait bien sûr le plus jeune joueur de l’his­toire à soulever les 4 trophées des tour­nois du Grand Chelem.