À l’issue de sa victoire face à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie dans des conditions plus que spéciales, Carlos Alcaraz a expliqué comment il avait réussi à gérer cette situation au micro de Jim Courier, lors de l’interview d’après match sur le court.
« Vous devez toujours y croire, y croire. En fait, dès le milieu du 3ème set, j’ai senti que cela allait être difficile. C’est le match le plus exigeant physiquement que j’ai fait dans ma carrière. J’ai déja vécu ce genre de choses dans ma carrière et je savais que je devais continuer à me dire que tout était encore possible, que j’allais avoir ma chance. Je suis très fier de moi, surtout d’avoir réussi à revenir dans le match et à l’emporter. »
Si Carlos l’emporte dimanche, il sera le joueur le plus jeune de l’histoire à soulever les quatre trophées du Grand Chelem. Avant de penser à cet exploit, Carlos devra bien récupérer car le match a quand même duré 5 heures et 27 minutes.
On suppose aussi qu’il va prendre le temps de regarder un peu le duel entre Sinner et Djokovic. Si Jannik l’emporte facilement, il sera le favori face à l’Espagnol.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 10:37