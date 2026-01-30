À l’issue de sa victoire face à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie dans des condi­tions plus que spéciales, Carlos Alcaraz a expliqué comment il avait réussi à gérer cette situa­tion au micro de Jim Courier, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Vous devez toujours y croire, y croire. En fait, dès le milieu du 3ème set, j’ai senti que cela allait être diffi­cile. C’est le match le plus exigeant physi­que­ment que j’ai fait dans ma carrière. J’ai déja vécu ce genre de choses dans ma carrière et je savais que je devais conti­nuer à me dire que tout était encore possible, que j’al­lais avoir ma chance. Je suis très fier de moi, surtout d’avoir réussi à revenir dans le match et à l’emporter. »

Si Carlos l’emporte dimanche, il sera le joueur le plus jeune de l’his­toire à soulever les quatre trophées du Grand Chelem. Avant de penser à cet exploit, Carlos devra bien récu­pérer car le match a quand même duré 5 heures et 27 minutes.

On suppose aussi qu’il va prendre le temps de regarder un peu le duel entre Sinner et Djokovic. Si Jannik l’emporte faci­le­ment, il sera le favori face à l’Espagnol.