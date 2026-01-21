Opposé à l’Allemand Yannick Hanfmann (102e mondial) au deuxième tour de l’Open d’Australie ce mercredi, Carlos Alcaraz a dû s’employer dans un premier set disputé avant de prendre plus nette­ment le dessus pour s’imposer en 2h46 de jeu : 7–6(4), 6–3, 6–2.

En confé­rence de presse après sa victoire, le numéro 1 mondial a ensuite pris la parole avec émotion pour évoquer la tragédie survenue en Espagne dimanche dernier. À Adamuz, en Andalousie, un grave acci­dent ferro­viaire a coûté la vie à 42 personnes, tandis que plus de 120 autres ont été blessées.

« Nous sommes ici en Australie, à l’autre bout du monde, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas informés ni atten­tifs à ce qui se passe en Espagne. Lorsque nous avons appris la nouvelle, cela a été très diffi­cile pour nous. Je tiens à exprimer tout mon soutien et mes encou­ra­ge­ments aux familles et à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans ce tragique acci­dent. Même à distance, nous conti­nuons à suivre de près la situa­tion en Espagne », a déclaré le joueur de 22 ans, dans des propos relayés par Punto de Break.

Un message touchant de la part d’Alcaraz qui affron­tera le Français Corentin Moutet vendredi pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.