Opposé à l’Allemand Yannick Hanfmann (102e mondial) au deuxième tour de l’Open d’Australie ce mercredi, Carlos Alcaraz a dû s’employer dans un premier set disputé avant de prendre plus nettement le dessus pour s’imposer en 2h46 de jeu : 7–6(4), 6–3, 6–2.
En conférence de presse après sa victoire, le numéro 1 mondial a ensuite pris la parole avec émotion pour évoquer la tragédie survenue en Espagne dimanche dernier. À Adamuz, en Andalousie, un grave accident ferroviaire a coûté la vie à 42 personnes, tandis que plus de 120 autres ont été blessées.
« Nous sommes ici en Australie, à l’autre bout du monde, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas informés ni attentifs à ce qui se passe en Espagne. Lorsque nous avons appris la nouvelle, cela a été très difficile pour nous. Je tiens à exprimer tout mon soutien et mes encouragements aux familles et à toutes les personnes qui ont perdu un proche dans ce tragique accident. Même à distance, nous continuons à suivre de près la situation en Espagne », a déclaré le joueur de 22 ans, dans des propos relayés par Punto de Break.
Un message touchant de la part d’Alcaraz qui affrontera le Français Corentin Moutet vendredi pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 10:28