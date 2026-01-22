Carlos Alcaraz face à Corentin Moutet, c’est sans doute l’affiche la plus excitante du troisième tour à l’Open d’Australie (match programmé ce vendredi aux alentours de 3h30 du matin).
Si les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés, ils semblent savoir parfaitement à quoi s’attendre, notamment du côté de l’Espagnol.
Interrogé par la presse de son pays lors de son passage en conférence de presse suite à sa dernière victoire contre Yannick Hanfmann, le numéro 1 mondial a estimé que malgré le caractère imprévisible du jeu du Français, ce dernier suivait un schéma reconnaissable.
« C’est un joueur très imprévisible ; on ne sait jamais à quoi s’attendre. Il est vrai que, malgré une large palette de coups, il suit un schéma bien défini, avec des slices, des amorties, un jeu agressif, des lobs et des montées au filet. Au final, même s’il varie beaucoup son jeu, je connais son style de jeu général. On va essayer de rester concentrés et de tout donner, d’imposer notre niveau et notre rythme, et on verra bien », a déclaré Carlos Alcaraz, avant de conclure. « Ce que je peux vous garantir, c’est que ce sera un match passionnant. »
À noter que Corentin Moutet s’est distingué, et pas de la meilleure des manières, lors de son match en double disputé ce jeudi à Melbourne. Un nouveau craquage qui fait déjà beaucoup parler.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 16:16