Carlos Alcaraz face à Corentin Moutet, c’est sans doute l’af­fiche la plus exci­tante du troi­sième tour à l’Open d’Australie (match programmé ce vendredi aux alen­tours de 3h30 du matin).

Si les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés, ils semblent savoir parfai­te­ment à quoi s’at­tendre, notam­ment du côté de l’Espagnol.

Interrogé par la presse de son pays lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa dernière victoire contre Yannick Hanfmann, le numéro 1 mondial a estimé que malgré le carac­tère impré­vi­sible du jeu du Français, ce dernier suivait un schéma reconnaissable.

« C’est un joueur très impré­vi­sible ; on ne sait jamais à quoi s’at­tendre. Il est vrai que, malgré une large palette de coups, il suit un schéma bien défini, avec des slices, des amor­ties, un jeu agressif, des lobs et des montées au filet. Au final, même s’il varie beau­coup son jeu, je connais son style de jeu général. On va essayer de rester concen­trés et de tout donner, d’im­poser notre niveau et notre rythme, et on verra bien », a déclaré Carlos Alcaraz, avant de conclure. « Ce que je peux vous garantir, c’est que ce sera un match passionnant. »

À noter que Corentin Moutet s’est distingué, et pas de la meilleure des manières, lors de son match en double disputé ce jeudi à Melbourne. Un nouveau craquage qui fait déjà beau­coup parler.

