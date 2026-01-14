Carlos Alcaraz avait un peu de mal à trouver ses mots après s’être incliné face à Maria Sakkari, lors du nouveau concept de l’Open d’Australien réunissant des joueurs professionnels et amateurs masculins et féminins sur des matchs en un point.
Alors qu’il avait pourtant la maîtrise de l’échange, le numéro 1 mondial a vu son amortie atterrir dans le filet, pour le plus grand bonheur de la joueuse grecque (voir ci‐dessous).
Sakkari gets it done against Carlito 🤩— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/nMnEkbD6Fp
Invité à réagir après ce coup manqué, l’Espagnol a fait part de sa surprise.
“i mean the dropshot’s my shot, i don’t know what happened to be honest , never disappointed me, not even in toughest moments” carlos is so 😭 pic.twitter.com/Q4FNhfVNBt— ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) January 14, 2026
« L’amorti est mon coup, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, sincèrement. Il ne m’a jamais fait défaut, même dans mes pires moments, mais aujourd’hui, ça n’a pas marché. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 18:43