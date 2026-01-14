Carlos Alcaraz avait un peu de mal à trouver ses mots après s’être incliné face à Maria Sakkari, lors du nouveau concept de l’Open d’Australien réunis­sant des joueurs profes­sion­nels et amateurs mascu­lins et fémi­nins sur des matchs en un point.

Alors qu’il avait pour­tant la maîtrise de l’échange, le numéro 1 mondial a vu son amortie atterrir dans le filet, pour le plus grand bonheur de la joueuse grecque (voir ci‐dessous).

Sakkari gets it done against Carlito 🤩



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/nMnEkbD6Fp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Invité à réagir après ce coup manqué, l’Espagnol a fait part de sa surprise.

“i mean the dropshot’s my shot, i don’t know what happened to be honest , never disap­pointed me, not even in toughest moments” carlos is so 😭 pic.twitter.com/Q4FNhfVNBt — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) January 14, 2026

« L’amorti est mon coup, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, sincè­re­ment. Il ne m’a jamais fait défaut, même dans mes pires moments, mais aujourd’hui, ça n’a pas marché. »