ATP - WTAOpen d'Australie

Carlos Alcaraz, battu par Maria Sakkari : « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé »

Carlos Alcaraz avait un peu de mal à trouver ses mots après s’être incliné face à Maria Sakkari, lors du nouveau concept de l’Open d’Australien réunis­sant des joueurs profes­sion­nels et amateurs mascu­lins et fémi­nins sur des matchs en un point. 

Alors qu’il avait pour­tant la maîtrise de l’échange, le numéro 1 mondial a vu son amortie atterrir dans le filet, pour le plus grand bonheur de la joueuse grecque (voir ci‐dessous). 

Invité à réagir après ce coup manqué, l’Espagnol a fait part de sa surprise. 

« L’amorti est mon coup, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, sincè­re­ment. Il ne m’a jamais fait défaut, même dans mes pires moments, mais aujourd’hui, ça n’a pas marché. »

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 18:43

