Impitoyable face à Yoshihito Nishioka à qui il n’a laissé que cinq petits jeux en seule­ment 1h15 de jeu, ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz était double­ment satis­fait lors de son passage en confé­rence presse étant donné que son match a été programmé en pleine journée.

Un facteur essen­tiel pour la récu­pé­ra­tion comme l’a précisé l’Espagnol. Extraits.

Q. Vous avez joué sur le court Margaret Court lors de vos deux premiers matchs. Avez‐vous demandé à jouer sur ce court et aimez‐vous jouer sur ce court ?

CARLOS ALCARAZ : J’aime bien jouer sur la Margaret Court Arena. Je trouve que c’est un très beau court. Évidemment, je veux jouer sur la Rod Laver, mais il faudra aussi voir la program­ma­tion. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je n’aime pas jouer en session nocturne. Je préfère jouer en session de jour. Après le match, je récu­père beau­coup mieux. Je peux aller me coucher à une bonne heure. Il n’est pas trop tard pour moi. Je préfère donc jouer en session de jour. Si je dois jouer sur la Margaret Arena, qui est un très beau et grand court, je le ferai. Évidemment, le court central des tour­nois du Grand Chelem, ici en Australie, le Rod Laver est l’un de ces courts sur lesquels on a envie de jouer.