Vainqueur sans trem­bler d’Alexander Shevchenko pour son entrée en lice à l’Open d’Australie ce lundi, Carlos Alcaraz a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur le gros chan­tier actuel de son jeu : le service. Et visi­ble­ment, l’Espagnol est encore loin d’être satisfait.

« J’ai un peu de mal. C’est quelque chose auquel je pense encore. Beaucoup de choses me viennent à l’es­prit quand je sers. Je dois faire en sorte que ce soit naturel ou le plus naturel possible. J’ai du mal avec le pour­cen­tage du premier service. C’est quelque chose que je veux améliorer. J’espère que ça ira mieux dans les prochains jours. Je pense que c’est normal. C’est diffi­cile de se sentir naturel avec les nouvelles choses. Je pense que dans les prochains jours, ça ira mieux. »