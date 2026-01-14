Battu par Sakkari, Carlos Alcaraz a joué le jeu sans changer vrai­ment son rythme mais son bras a peut‐être trem­bler lors­qu’il a tenté son amortie.

Juste avant de rentrer sur le court, l’Espagnol s’était exprimé sur le format de ce tournoi improbable.

¡Sakkari ELIMINÓ a Alcaraz del 1 Point Slam ! 🤯pic.twitter.com/GNIDaFlkgW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 14, 2026

« Je pense que faire parti­ciper des amateurs et leur donner la chance de jouer avec nous, je trouve que c’est génial. Le format d’un seul point est super amusant. J’ai vu quelques points et les gens ont peur de faire une erreur. Je suis vrai­ment impatient »