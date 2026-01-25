Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans concéder le moindre set, Carlos Alcaraz a parfaitement commencé son année 2026. Et au‐delà de l’annonce choc de sa séparation avec Juan Carlos Ferrero, c’est son nouveau geste au service qui a surpris certains observateurs sur ce début de saison. Notamment parce qu’il ressemble à celui de Novak Djokovic.
« Dès que j’ai vu ça, j’ai envoyé un message à Carlos pour lui dire : ‘Tu sais, nous devons parler des droits d’auteur’. Puis, quand je l’ai vu ici, je lui ai dit que nous devions parler du pourcentage de ses gains », a plaisanté Novak Djokovic il y a quelques jours.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Tommy Paul en huitièmes de finale à Melbourne ce dimanche (7–6[6], 6–4, 7–5), Carlos Alcaraz a été interrogé à ce sujet par la légende Jim Courier. Et le numéro 1 mondial a répondu avec le sourire.
« Nole (Djokovic) m’a envoyé un message l’autre jour pour me dire que je lui devais de l’argent pour avoir copié son geste de service. J’ai un contrat dans mon sac, mais je ne l’ai pas encore croisé (rires). C’était drôle parce que pendant l’intersaison, quelqu’un a lancé cette idée. Je ne savais pas que que mon nouveau service ressemblait beaucoup à celui de Nole. Mais un jour, je me suis réveillé et j’ai pris mon téléphone. J’avais un message de Djokovic : ‘Bon, tu dois me payer pour le service’. »
Alcaraz spoke on the similarities of his serve motion to Djokovic’s after his win at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026
“Novak’s like ‘Wait. That’s my serve. He’s gonna have to pay me some money for that serve.’ Did you hear him say that?”
Carlos : “Yeah. I heard that. I have the contract over… pic.twitter.com/z0SSm1aKX3
Pour une place dans le dernier carré, Carlos Alcaraz affrontera mardi l’Australien Alex de Minaur (6e mondial), tombeur en trois sets d’Alexander Bublik.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 17:48