Open d'Australie

Carlos Alcaraz, opposé à Alexander Zverev en demi‐finales : « La semaine avant le tournoi, nous nous sommes entraînés ensemble, et il m’a battu 7–6. Il joue vrai­ment très bien »

Si la rencontre paraît un peu déséqui­libré au vue des récents résul­tats des deux joueurs, notam­ment en Grand Chelem, la demi‐finale de l’Open d’Australie prévue ce vendredi entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ne sera pour autant pas une partie de plaisir pour le numéro 1 mondial.

Déjà parce que les deux joueurs sont à égalité au niveau des confron­ta­tions (6−6 et 2–2 en Grand Chelem) et d’autre part parce que l’Allemand a déjà battu l’Espagnol à Melbourne, il y a deux ans au stade des quarts de finale avec une victoire en quatre sets. 

Et si l’on ajoute à cela que Zverev a battu Alcaraz au cours d’un set d’en­traî­ne­ment avant le début du tournoi (7 jeux à 6 après quasi­ment 1h30 de jeu, selon Carlos), ce dernier a toute les raisons de se méfier, comme il l’a exprimé lors de son inter­view d’après match sur le court après sa victoire contre De Minaur. 

« Eh bien, je pense que je dois améliorer mon niveau. J’ai suivi Sascha tout au long du tournoi. Et je sais qu’il joue très bien au tennis, de manière très solide et agres­sive. Je trouve qu’il sert plutôt bien aussi. Je dois donc être prêt. Nous nous sommes entraînés pendant la semaine précé­dant le début du tournoi. Et il m’a battu 7–6. Il joue vrai­ment très bien au tennis. Je veux dire par là que nous devons être prêts. Pas seule­ment moi, mais aussi mon équipe. Je pense que nous formons tous une équipe. Et puis, nous devons vrai­ment très bien jouer sur le plan tactique. Ça va donc être une grande bataille. J’ai vrai­ment hâte de jouer, de le retrouver ici et de prendre ma revanche. Ça va être génial. J’ai hâte d’y être. Je vais tout faire pour l’emporter. »

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 18:47

