Si la rencontre paraît un peu déséquilibré au vue des récents résultats des deux joueurs, notamment en Grand Chelem, la demi‐finale de l’Open d’Australie prévue ce vendredi entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ne sera pour autant pas une partie de plaisir pour le numéro 1 mondial.
Déjà parce que les deux joueurs sont à égalité au niveau des confrontations (6−6 et 2–2 en Grand Chelem) et d’autre part parce que l’Allemand a déjà battu l’Espagnol à Melbourne, il y a deux ans au stade des quarts de finale avec une victoire en quatre sets.
Et si l’on ajoute à cela que Zverev a battu Alcaraz au cours d’un set d’entraînement avant le début du tournoi (7 jeux à 6 après quasiment 1h30 de jeu, selon Carlos), ce dernier a toute les raisons de se méfier, comme il l’a exprimé lors de son interview d’après match sur le court après sa victoire contre De Minaur.
« Eh bien, je pense que je dois améliorer mon niveau. J’ai suivi Sascha tout au long du tournoi. Et je sais qu’il joue très bien au tennis, de manière très solide et agressive. Je trouve qu’il sert plutôt bien aussi. Je dois donc être prêt. Nous nous sommes entraînés pendant la semaine précédant le début du tournoi. Et il m’a battu 7–6. Il joue vraiment très bien au tennis. Je veux dire par là que nous devons être prêts. Pas seulement moi, mais aussi mon équipe. Je pense que nous formons tous une équipe. Et puis, nous devons vraiment très bien jouer sur le plan tactique. Ça va donc être une grande bataille. J’ai vraiment hâte de jouer, de le retrouver ici et de prendre ma revanche. Ça va être génial. J’ai hâte d’y être. Je vais tout faire pour l’emporter. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 18:47