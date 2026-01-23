AccueilATPCarlos Alcaraz : "Pour être honnête, contrairement à Novak Djokovic, Stan Wawrinka...
Carlos Alcaraz : « Pour être honnête, contrai­re­ment à Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Gaël Monfils, je ne me vois pas jouer à 35 ans »

De passage ce vendredi au micro d’ESPN Amérique latine à l’issue de sa victoire face à Corentin Moutet au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a été a ques­tionné sur le fait de savoir s’il s’ima­gi­nait jouer au tennis jusqu’à 38 ans plus comme Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Gaël Monfils.

Et fidèle à ce qu’il avait notam­ment laissé entendre dans le docu­men­taire qui lui était consacré sur Netflix, A mi manera, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il ne se voyait pas jouer jusqu’à 35 ans, lui qui a débuté sur le circuit prin­cipal à l’âge de 16 ans. 

« La vérité, c’est qu’en ce moment, nous ne pensons pas à voir jusqu’où je vais aller. Pour être honnête, quand on regarde ceux qui jouent encore à 40 ans ou à 38 ans, comme Monfils, cela fera plus de 20–23 ans sur le circuit. Je suis sûr que si vous leur aviez demandé à 22 ans, ils vous auraient répondu : « Je jouerai jusqu’à 33 ans, 34 ans maximum ». Mais je pense qu’au final, la carrière, le tennis, je pense que la passion pour le sport et pour le tennis ne s’éteint jamais, elle grandit même chaque année. Je pense que c’est ce qui les pousse à conti­nuer à concourir aussi long­temps. Pour être honnête, je ne me vois pas jouer à 35 ans. Mais bon, comme je l’ai dit, nous verrons jusqu’où je peux aller et jusqu’où mon corps peut me porter. Nous allons essayer de prendre soin de nous, mais j’es­père avoir la passion et surtout la vita­lité néces­saires pour pouvoir être au meilleur niveau à cet âge. »

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 17:07

