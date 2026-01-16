À deux jours de son entrée en lice sur l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait le tour des médias. Et après avoir évoqué briè­ve­ment sa récente sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur un sujet beau­coup plus sympa­thique, à savoir les propos de Roger Federer.

Le Suisse a en effet estimé que le jeu de l’Espagnol se rappro­chait le plus du sien, ce qui a ravi le prin­cipal intéressé.

🎙️ Carlos Alcaraz about Roger Federer’s state­ments :



“I agree with him. We said before, Jannik is more similar to Djokovic in terms of tennis and his game in general. And then, yeah, I could see myself a little bit similar to Roger.”pic.twitter.com/hjEO2OBblg — Daily Alcaraz (@alcarazdaily) January 16, 2026

« Quand il a dit cela, c’était un senti­ment génial, je ne vais pas mentir. Mais je suis d’ac­cord avec lui. On l’a déjà dit, Jannik ressemble davan­tage à Djokovic en termes de tennis et de jeu en général. Et puis, de mon côté, je me vois un peu plus comme Roger. Je pense que ce qu’il a dit était vrai­ment bien et que c’était la vérité à propos des amortis, du jeu au filet, du fait de jouer agres­si­ve­ment tout le temps. Essayer de ne pas laisser à l’ad­ver­saire le temps de récu­pérer le point. Il a dit que nous aimions jouer selon nos propres condi­tions, ce qui est génial, et je suis vrai­ment heureux de l’en­tendre dire cela. »