À deux jours de son entrée en lice sur l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait le tour des médias. Et après avoir évoqué brièvement sa récente séparation avec Juan Carlos Ferrero, le numéro 1 mondial a été interrogé sur un sujet beaucoup plus sympathique, à savoir les propos de Roger Federer.
Le Suisse a en effet estimé que le jeu de l’Espagnol se rapprochait le plus du sien, ce qui a ravi le principal intéressé.
🎙️ Carlos Alcaraz about Roger Federer’s statements :— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) January 16, 2026
“I agree with him. We said before, Jannik is more similar to Djokovic in terms of tennis and his game in general. And then, yeah, I could see myself a little bit similar to Roger.”pic.twitter.com/hjEO2OBblg
« Quand il a dit cela, c’était un sentiment génial, je ne vais pas mentir. Mais je suis d’accord avec lui. On l’a déjà dit, Jannik ressemble davantage à Djokovic en termes de tennis et de jeu en général. Et puis, de mon côté, je me vois un peu plus comme Roger. Je pense que ce qu’il a dit était vraiment bien et que c’était la vérité à propos des amortis, du jeu au filet, du fait de jouer agressivement tout le temps. Essayer de ne pas laisser à l’adversaire le temps de récupérer le point. Il a dit que nous aimions jouer selon nos propres conditions, ce qui est génial, et je suis vraiment heureux de l’entendre dire cela. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 19:49