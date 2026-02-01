Sur un petit nuage après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a pris le temps de répondre aux nombreuses questions de la presse après l’obtention de son septième titre du Grand Chelem à seulement 22 ans.
Interrogé sur son adversaire, qui a encore impressionné tout le monde en dominant Jannik Sinner en demi‐finale et en réalisant un premier set de très haut niveau ce dimanche, l’Espagnol lui a rendu un formidable hommage.
« Eh bien, comme je l’ai dit dans mon discours, ce qu’ il fait est une source d’inspiration. C’est une source d’inspiration pour tous les athlètes. Pas seulement pour les joueurs de tennis, mais pour tous les athlètes, même moi‐même. Il met tout son corps, son esprit, sa vie pour disputer à nouveau la finale d’un Grand Chelem, alors que tout le monde disait qu’il ne disputerait plus jamais la finale d’un Grand Chelem ou qu’il ne battrait jamais Jannik ou moi‐même. Puis il arrive et joue un tennis formidable, battant Jannik en demi‐finale, et ici, en finale, il a joué un tennis formidable. Ce qu’il fait est donc incroyable. Vous savez, s’il maintient ce niveau de tennis pendant toute la saison, il va remporter de grandes victoires, probablement un nouveau Masters 1000. Il va revenir en finale d’un Grand Chelem. Cela dépendra de sa condition physique et du niveau d’exigence physique du tournoi pour lui, mais je pense qu’il est prêt à continuer à remporter les grands tournois du circuit. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 18:18