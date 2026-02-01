Sur un petit nuage après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a pris le temps de répondre aux nombreuses ques­tions de la presse après l’ob­ten­tion de son septième titre du Grand Chelem à seule­ment 22 ans.

Interrogé sur son adver­saire, qui a encore impres­sionné tout le monde en domi­nant Jannik Sinner en demi‐finale et en réali­sant un premier set de très haut niveau ce dimanche, l’Espagnol lui a rendu un formi­dable hommage.

« Eh bien, comme je l’ai dit dans mon discours, ce qu’ il fait est une source d’ins­pi­ra­tion. C’est une source d’ins­pi­ra­tion pour tous les athlètes. Pas seule­ment pour les joueurs de tennis, mais pour tous les athlètes, même moi‐même. Il met tout son corps, son esprit, sa vie pour disputer à nouveau la finale d’un Grand Chelem, alors que tout le monde disait qu’il ne dispu­te­rait plus jamais la finale d’un Grand Chelem ou qu’il ne battrait jamais Jannik ou moi‐même. Puis il arrive et joue un tennis formi­dable, battant Jannik en demi‐finale, et ici, en finale, il a joué un tennis formi­dable. Ce qu’il fait est donc incroyable. Vous savez, s’il main­tient ce niveau de tennis pendant toute la saison, il va remporter de grandes victoires, proba­ble­ment un nouveau Masters 1000. Il va revenir en finale d’un Grand Chelem. Cela dépendra de sa condi­tion physique et du niveau d’exi­gence physique du tournoi pour lui, mais je pense qu’il est prêt à conti­nuer à remporter les grands tour­nois du circuit. »