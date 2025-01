Auteur d’une entrée lice réussie face à Shevchenko au premier tour de l’Open d’Australie, malgré un petit trou d’air dans le deuxième set, Carlos Alcaraz sera opposé ce mercredi au Japonais Yoshihito Nishioka (65e), connu pour sa rapi­dité et son sens du timing.

Interrogé à son sujet en confé­rence de presse, l’Espagnol a reconnu qu’il allait devoir réaliser un match plus que complet.

« Je sais que Nishioka est un joueur très diffi­cile à affronter. Je vais devoir jouer à mon meilleur niveau. J’essaierai simple­ment de jouer un bon tennis. Je vais essayer d’amé­liorer certaines choses, de faire plus ou d’être plus à l’aise et d’être plus confiant. Ce sera un très bon match. Je serai prêt. Je serai concentré pour jouer mon propre tennis, mon propre jeu, et on verra bien. »