Carlos Alcaraz n’a certainement rien loupé des déboires de son grand rival, Jannik Sinner, passé tout proche d’une élimination dès le troisième tour à cause de crampes dues à une chaleur suffocante sur l’Open d’Australie.
Le numéro 1 mondial est prévenu puisqu’il a lui aussi été programmé en journée, ce dimanche à Melbourne (13h30 heure locale, 3h30 heure française) où il sera opposé à l’Américain, Tommy Paul, contre qui il mène 5–2 dans les confrontations.
Interrogé sur cet adversaire capable de lui poser des problèmes, l’Espagnol a admis en conférence de presse qu’il s’attendait à souffrir.
« C’est un excellent joueur. Vous savez, nous discutions tout à l’heure dans les vestiaires, quand était la dernière fois que nous nous sommes affrontés ? C’était à Roland‐Garros. Cela fait donc longtemps. Je sais ce que je dois faire, mais il est vraiment très rapide. Il a d’excellents coups et de bonnes mains. Je dois donc jouer mon style. Je dois jouer mon tennis, mes bons coups, si je veux le battre. Mais je sais bien sûr que je vais souffrir, et je dois m’y préparer, et j’ai à accepter les moments difficiles qui vont se présenter pendant le match. À partir de là, il faut juste aller de l’avant, et j’essaie de me sentir à l’aise, vous voyez, dans ces échanges, dans ces moments difficiles. C’est ce que je dois faire si je veux battre Tommy. »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 16:16