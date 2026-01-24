Carlos Alcaraz n’a certai­ne­ment rien loupé des déboires de son grand rival, Jannik Sinner, passé tout proche d’une élimi­na­tion dès le troi­sième tour à cause de crampes dues à une chaleur suffo­cante sur l’Open d’Australie.

Le numéro 1 mondial est prévenu puis­qu’il a lui aussi été programmé en journée, ce dimanche à Melbourne (13h30 heure locale, 3h30 heure fran­çaise) où il sera opposé à l’Américain, Tommy Paul, contre qui il mène 5–2 dans les confrontations.

Interrogé sur cet adver­saire capable de lui poser des problèmes, l’Espagnol a admis en confé­rence de presse qu’il s’at­ten­dait à souffrir.

« C’est un excellent joueur. Vous savez, nous discu­tions tout à l’heure dans les vestiaires, quand était la dernière fois que nous nous sommes affrontés ? C’était à Roland‐Garros. Cela fait donc long­temps. Je sais ce que je dois faire, mais il est vrai­ment très rapide. Il a d’ex­cel­lents coups et de bonnes mains. Je dois donc jouer mon style. Je dois jouer mon tennis, mes bons coups, si je veux le battre. Mais je sais bien sûr que je vais souf­frir, et je dois m’y préparer, et j’ai à accepter les moments diffi­ciles qui vont se présenter pendant le match. À partir de là, il faut juste aller de l’avant, et j’es­saie de me sentir à l’aise, vous voyez, dans ces échanges, dans ces moments diffi­ciles. C’est ce que je dois faire si je veux battre Tommy. »