Tombeur de Richard Gasquet pour son entrée en lice à l’Open d’Australie ce mardi, Carlos Alcaraz, en confé­rence de presse d’après match, est notam­ment revenu sur sa prépa­ra­tion parti­cu­lière. En effet, le 2e joueur mondial ne s’est aligné sur aucun tournoi offi­ciel avant son arrivée à Melbourne, préfé­rant privi­lé­gier l’en­traî­ne­ment et quelques matchs exhibitions.

Une déci­sion surtout motivée par le fait de prendre un peu plus soin de son corps, un corps qui ne l’a pas vrai­ment épargné ces derniers mois.

« Je n’ai rien fait de spécial en pré‐saison. J’ai fait plus ou moins la même chose qu’il y a un an. J’ai surtout dû améliorer beau­coup de choses en dehors du court, et lors cette pré‐saison, je l’ai fait, en amélio­rant certaines chose qui vont m’aider à être meilleur physi­que­ment. Les problèmes que j’ai eus l’année dernière à la même période m’ont aidé à voir les choses que je devais améliorer, comment je devais travailler, manger ou me reposer pour être meilleur physi­que­ment pour le reste de l’année. »