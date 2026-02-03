Où s’ar­rê­tera Carlos Alcaraz ?

Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois majeurs, l’Espagnol n’a jamais caché ses ambi­tions, et notam­ment celle de titiller le record de Novak Djokovic en Grand Chelem.

En revanche, il ne devrait pas jouer aussi long­temps que le Serbe. C’est ce qu’il a expliqué aux médias et notam­ment à Punto de Break au lende­main de son sacre à l’Open d’Australie.

« À vrai dire, je n’en­vi­sage pas de jouer jusqu’à 38 ans, mais Novak est une grande source d’ins­pi­ra­tion pour moi en raison de sa volonté de conti­nuer à concourir et de tout ce qu’il fait pour atteindre ses objec­tifs. C’est vrai­ment impres­sion­nant de le voir conti­nuer à disputer les grands titres et à défier les plus jeunes. La façon dont il croit en ses chances et met toute son énergie dans ce qu’il fait est vrai­ment impressionnante. »