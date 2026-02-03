Où s’arrêtera Carlos Alcaraz ?
Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois majeurs, l’Espagnol n’a jamais caché ses ambitions, et notamment celle de titiller le record de Novak Djokovic en Grand Chelem.
En revanche, il ne devrait pas jouer aussi longtemps que le Serbe. C’est ce qu’il a expliqué aux médias et notamment à Punto de Break au lendemain de son sacre à l’Open d’Australie.
« À vrai dire, je n’envisage pas de jouer jusqu’à 38 ans, mais Novak est une grande source d’inspiration pour moi en raison de sa volonté de continuer à concourir et de tout ce qu’il fait pour atteindre ses objectifs. C’est vraiment impressionnant de le voir continuer à disputer les grands titres et à défier les plus jeunes. La façon dont il croit en ses chances et met toute son énergie dans ce qu’il fait est vraiment impressionnante. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 12:59