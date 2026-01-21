AccueilVidéos"Carlos Nadal", Alcaraz incapable de se retenir de rire en plein match
VidéosOpen d'Australie

« Carlos Nadal », Alcaraz inca­pable de se retenir de rire en plein match

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Même natio­na­lité, même débar­deur, même raquette, même coup droit dévas­ta­teur… Depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz ne cesse d’être comparé à son idole, Rafael Nadal. 

Et main­te­nant que l’ac­tuel numéro 1 mondial a remporté six tour­nois du Grand Chelem, dont deux Roland‐Garros, cela n’est pas prêt de s’ar­rêter. Logique donc que certains spec­ta­teurs et fans confondent presque les deux champions.

Opposé ce mercredi à l’Allemand Yannick Hanfmann, au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol, qui s’est imposé en trois sets (7−6, 6–3, 6–2), n’a pas pu se retenir de rire avant de servir lors­qu’un homme a crié dans les tribunes « Carlos Nadal ». 

Une bonne barre de rire pour Carlitos dans un match où il est apparu très sérieux, voire fermé. Il faut dire qu’il s’est mis une sacrée pres­sion en annon­çant avant le début du tournoi que ce premier Grand Chelem de l’année était le grand objectif de sa saison. 

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 16:16

We Love Tennis
