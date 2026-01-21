Même nationalité, même débardeur, même raquette, même coup droit dévastateur… Depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz ne cesse d’être comparé à son idole, Rafael Nadal.
Et maintenant que l’actuel numéro 1 mondial a remporté six tournois du Grand Chelem, dont deux Roland‐Garros, cela n’est pas prêt de s’arrêter. Logique donc que certains spectateurs et fans confondent presque les deux champions.
Opposé ce mercredi à l’Allemand Yannick Hanfmann, au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol, qui s’est imposé en trois sets (7−6, 6–3, 6–2), n’a pas pu se retenir de rire avant de servir lorsqu’un homme a crié dans les tribunes « Carlos Nadal ».
🗣️ « CARLOS NADAL!«— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026
Carlos Alcaraz couldn’t hold back his laughter when this fan shouted out 😂 pic.twitter.com/r81MGJCGu8
Une bonne barre de rire pour Carlitos dans un match où il est apparu très sérieux, voire fermé. Il faut dire qu’il s’est mis une sacrée pression en annonçant avant le début du tournoi que ce premier Grand Chelem de l’année était le grand objectif de sa saison.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 16:16