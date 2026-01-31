Comme plusieurs anciens joueurs, comme plusieurs grands sportifs, comme certaines stars du cinéma etc etc, Caroline Garcia s’est sentie presque obligé et elle a bien raison de féliciter à sa manière sur Twitter le Serbe Novak Djokovic.
If there was still any doubt of who is the GOAT, today the debate is over.— Caroline Garcia (@CaroGarcia) January 30, 2026
Unreal what @DjokerNole is doing, no matter what the outcome of the 5th set is. BRAVO.
Ses mots sonnent juste car il y a encore certaines personnes à convaincre. Ce n’est pas objectivement le but du Serbe mais les années de bonus qu’il nous donne avec de telle performance creuse encore plus l’écart avec ses deux compères et amis Roger Federer et Rafael Nadal.
C’est exactement la pensée émise par Caroline : « S’il y avait encore le moindre doute sur qui est le GOAT, aujourd’hui le débat est clos. Incroyable ce que @DjokerNole est en train de faire, peu importe le résultat du 5e set. BRAVO »
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 08:42