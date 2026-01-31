Comme plusieurs anciens joueurs, comme plusieurs grands spor­tifs, comme certaines stars du cinéma etc etc, Caroline Garcia s’est sentie presque obligé et elle a bien raison de féli­citer à sa manière sur Twitter le Serbe Novak Djokovic.

If there was still any doubt of who is the GOAT, today the debate is over.



Unreal what @DjokerNole is doing, no matter what the outcome of the 5th set is. BRAVO. — Caroline Garcia (@CaroGarcia) January 30, 2026

Ses mots sonnent juste car il y a encore certaines personnes à convaincre. Ce n’est pas objec­ti­ve­ment le but du Serbe mais les années de bonus qu’il nous donne avec de telle perfor­mance creuse encore plus l’écart avec ses deux compères et amis Roger Federer et Rafael Nadal.

C’est exac­te­ment la pensée émise par Caroline : « S’il y avait encore le moindre doute sur qui est le GOAT, aujourd’hui le débat est clos. Incroyable ce que @DjokerNole est en train de faire, peu importe le résultat du 5e set. BRAVO »