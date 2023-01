Malmenée tout au long du match, la Française a réussi un « petit hold‐up » en sauvant de nombreuses balles de break et une balle de set dans la seconde manche. Sa méthode : mettre une pres­sion de fou sur le money time. Cette tactique a donc payé et ce deuxième tour a été un vrai bon test à la fois physique, tech­nique et mental.

Quand Caroline Garcia est menée 5 points à 2 dans le tie‐break de la première manche, on ne donne pas cher de sa peau. Comme d’ailleurs quand elle se fait breakée au début du set à 2 partout.

Mais, à chaque fois, la Lyonnaise n’a pas paniqué, conti­nuant à bouger vite et à être créa­tive. Cela lui a notam­ment permis de boucler la première manche en alignant cinq points de suite (7−6).

En face Leylah restait dans sa bulle mais ce revi­re­ment devait être dur à accepter.

Dans la deuxième manche, on assista à peu près au même scénario notam­ment sur le service de la fran­çaise où elle devait toujours batailler pour sauver sa peau comme sur la première balle de set concédé à 4–5 où elle décrocha un ace.

Au jeu suivant, Caro montait d’un cran et prenait enfin le service de son adversaire.

Quelques minutes plus tard, elle levait les bras au ciel.

C’est une très belle victoire car la Française n’a jamais baissé les bras, bien au contraire, elle a démontré lors du money qu’elle est main­te­nant une des patronnes du circuit.