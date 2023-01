Qualifiée pour la deuxième semaine de l’Open d’Australie après une victoire étri­quée face à l’Allemande Laura Siegemund ce samedi matin (1−6, 6–3, 6–3), Caroline Garcia est revenue lors d’un entre­tien avec la FFT sur cette partie compli­quée mais peut‐être salva­trice pour la suite de son tournoi.

« Elle a bien commencé le match, moi j’étais un petit peu malchan­ceuse au début et après je me suis assez vite frus­trée, assez vite énervée. Je n’ar­ri­vais pas trop à trouver mon rythme et j’ai un peu cédé à la panique et au stress. Ça m’a coûté le premier set et ça aurait pu me coûter beau­coup plus. J’ai réussi un petit peu à me calmer, à essayer de joueur un petit peu moins agressif et accepter les condi­tions du jour et essayer de me battre, faire quelque chose de diffé­rent pour l’ad­ver­saire pour qu’elle aille cher­cher son match. Et cela a été vrai­ment impor­tant de conti­nuer à me battre, même si je ne jouais pas du très bon tennis », a expliqué la Français qui affron­tera la Polonaise Magda Linette pour une place en quarts de finale.