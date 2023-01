La Française, invi­sible dans le premier set, s’est embar­quée dans une grosse galère. Au final, elle s’en sort surtout grâce à son service et aussi un vrai effort mental (1−6, 6–3, 6–3).

Rien ne lais­sait présager un tel duel avec la tête de série 4 en forme et l’Allemand Laura Siegemund (158ème). Et pour­tant dès le début du match, il était clair que Caroline Garcia était extrê­me­ment tendue, commet­tant des fautes gros­sières. Expérimentée et précise, Laura en deman­dait pas tant et dérou­lait un tennis clas­sique et effi­cace (3−6).

Heureusement pour la Lyonnaise, elle parve­nait à se détendre pour fina­le­ment revenir dans le match (6−3) en retrou­vant ce qui fait sa force, de l’ex­plo­si­vité et du relâ­che­ment à l’impact.

Dans l’ul­time set, le bras de fer montait d’un cran et Caroline brea­kait rapi­de­ment (1−0) avant de céder juste après sur un jeu de service indigne de son talent. Mais Caro a changé et cet acci­dent ne la pertur­bait pas outre mesure.

Elle brea­kait à nouveau à 3 partout avant de clore les débats avec courage en alignant trois jeux de suite. Que ce fut dur mais cette victoire confirme que Caro n’est plus la même joueuse depuis quelques temps.