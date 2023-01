Lors d’une inter­view croisée avec la joueuse de foot­ball de l’Olympique Lyonnais Eugénie Le Sommer, publiée par Le Parisien – Aujourd’hui en France dans son édition de lundi, Caroline Garcia a osé une affir­ma­tion ambitieuse.

« Moi, je veux huit Grands Chelems ! (Rires), », a lâché la quatrième joueuse mondiale qui fait réfé­rence aux huit Ligue des cham­pions remportée par son amie, avant de révélé ce qu’elle avait compris ces dernières années. Il y a cinq ans, je n’avais pas réussi à rester en haut. Ces cinq années m’ont permis d’ap­prendre sur moi‐même. Je ne m’en­traîne pas pareil. J’ai été plus honnête avec les solli­ci­ta­tions afin de savoir dire non pour me préserver. Avec l’âge, j’ai aussi davan­tage assumé mon jeu ainsi que la diffé­rence de menta­lité selon que je sois sur le court ou en dehors. »

Lors de cet Open d’Australie, Garcia a une première oppor­tu­nité d’at­teindre son objectif clair et annoncé pour 2023 : remporter un tournoi du Grand Chelem, ce qui serait déjà énorme et fantas­tique pour le tennis français.

Après un 1er tour facile face à Katherine Sebov, elle verra le niveau d’ad­ver­sité consi­dé­ra­ble­ment augmenter avec la présence de Leylah Fernandez en face d’elle jeudi.