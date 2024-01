Alors qu’elle s’ap­prête à parti­ciper à son premier Open d’Australie depuis sa retraite des courts en 2020, Caroline Wozniacki, profes­sion­nelle depuis 2005 et qui a bien connu l’ère des Serena Williams et autres Maria Sharapova, a été inter­rogée en confé­rence de presse d’avant tournoi sur les diffé­rences entre le top 10 actuel et celui de cette époque.

Et selon elle, aucune des meilleures joueuses du moment ne seraient capable de riva­liser avec la « Queen Serena ».

« Je pense qu’il est diffi­cile de comparer l’an­cien top 10 avec le nouveau top 10. Il est évident que certaines des joueuses qui sont aujourd’hui dans le top 10 ou au sommet du jeu pour­raient jouer à l’époque de l’an­cien top 10. Je veux dire qu’on ne peut pas vrai­ment comparer quel­qu’un à Serena Williams, à mon avis. Je pense que lorsque Serena était au top, lors­qu’elle jouait son meilleur tennis, je ne pense pas que quiconque ici serait capable de la battre. Je dis cela en ayant joué prati­que­ment n’im­porte qui sur le circuit. Cela dit, je pense que nous avons des joueuses très fortes, des joueuses qui jouent à un très haut niveau. Je pense que nous pous­sons le tennis dans la bonne direc­tion. Je pense qu’il y a beau­coup plus de joueuses qui jouent à un très haut niveau. C’est une évolu­tion constante depuis un certain temps. »