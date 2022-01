Alors qu’il doit affronter ce dimanche (à partir de 10h30, heure fran­çaise) le 7e joueur mondial, Matteo Berrettini, pour la première fois de sa carrière, Pablo Carreno Busta, qui vise une place dans le top 10 en fin de saison, s’est exprimé sur ce duel déter­mi­nant pour la suite de son tournoi et de sa saison.

« C’est très bien d’être régu­lier et de battre les joueurs que vous devez battre par clas­se­ment, mais il y a un moment où si vous voulez atteindre vos objec­tifs, vous devez battre les meilleurs. Au final, les grands titres se jouent toujours contre les grands joueurs et j’ai besoin de gagner des matchs comme celui contre Berrettini pour être dans le top 10. J’ai passé de nombreuses années sur le circuit à travailler très dur pour des moments comme celui‐ci », a déclaré l’Espagnol, qui a reconnu son inten­tion de parler à Alcaraz et à ses entraî­neurs afin de dissé­quer le tennis de l’Italien.« Oui, je vais lui demander des conseils, sans aucun doute. Carlos a disputé un combat de 4h face à lui. Au final, on voit des choses sur le terrain que l’on ne voit pas à la télé­vi­sion. Je n’ai jamais joué contre Matteo aupa­ra­vant, donc je vais profiter de ce qu’il peut me dire. »