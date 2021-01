Après les décla­ra­tions assez dures de Rafael Nadal ce lun­di à l’en­contre de Novak Djokovic à qui il reproche de tout affi­cher en public, le numé­ro 1 mon­dial a reçu un sou­tien de poids avec l’Espagnol et 16e mon­dial, Pablo Carreno Busta. Ce der­nier, inter­ro­gé par Eurosport.es, a notam­ment fus­ti­gé l’at­ti­tude de l’ATP qui n’a rien fait pour ten­ter d’a­mé­lio­rer les condi­tions des joueurs concer­nés par la qua­ran­taine stricte, au contraire du Serbe.

« Djokovic a essayé d’ai­der le reste des joueurs qui n’ont pas la voix qu’il a. Avec les com­men­taires par­ta­gés par les joueurs, il ras­sem­blait des infor­ma­tions et a envoyé cette lettre avec plu­sieurs pro­po­si­tions. Peut‐être que son mes­sage aurait dû être trans­mis par L’ATP, qui devrait nous repré­sen­ter et nous aider un peu plus dans ces situa­tions. Les cri­tiques ulté­rieures sont venues prin­ci­pa­le­ment d’Australie et de son gou­ver­ne­ment, de nom­breux citoyens sont contra­riés car ils n’ont pas encore pu venir voir leur famille à cause du mesures res­tric­tives, mais ce pro­blème n’est pas le nôtre. Nous venons ici pour tra­vailler parce que Tennis Australia a beau­coup insis­té pour faire ce tour­noi, donc le mini­mum est d’exi­ger des condi­tions mini­males pour bien faire notre tra­vail. Novak a deman­dé que le reste des joueurs puissent avoir les mêmes oppor­tu­ni­tés pour pré­pa­rer le tour­noi, quelque chose de tota­le­ment com­pré­hen­sible. Je ne le vois pas comme quelque chose de scandaleux. »