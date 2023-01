Questionné par Eurosport à trois jours du début de l’Open d’Australie sur lequel il n’a aucun point à défendre, Casper Ruud a natu­rel­le­ment désigné Novak Djokovic comme le grand favori. Le Norvégien va même plus loin en quali­fiant le Serbe de « robot » lors­qu’il devient injouable, notam­ment à Melbourne où il vise un 10e sacre en carrière.

« Djokovic est le favori, mais il y a d’autres joueurs qui ont le poten­tiel pour le battre, pour gagner. Il s’est montré un peu moins humain à Melbourne ces dernières années. Mais vous savez, à la fin de l’année dernière, il a perdu quelques matchs – à la Laver Cup, il a perdu contre Felix [Auger‐Aliassime] et à Bercy, il a perdu contre Holger [Rune]. Il est égale­ment humain. Nous ne sommes pas tous des robots, mais parfois, il est celui qui se rapproche le plus d’un robot, je pense. Voyons donc si la jeune géné­ra­tion peut essayer de le pousser un peu cette année, car cela serait moti­vant pour les plus jeunes. Si vous pouvez faire face à Novak et bien jouer contre lui à l’Open d’Australie, cela voudrait dire que vous faites quelque chose de bien. »