Auteur d’un début de saison contrasté (deux défaites en trois matchs entre la United Cup et le tournoi de Brisbane), Casper Ruud a remis les pendules à l’heure à l’oc­ca­sion du premier tour de l’Open d’Australie.

Opposé au 76e mondial, Mattia Bellucci, le Norvégien s’est faci­le­ment imposé en 1h40 de jeu : 6–1, 6–2, 6–4.

Lors de son passage en inter­view d’après match sur le court, l’ac­tuel 13e mondial a rappelé qu’il pouvait quitter à tout moment le tournoi étant donné que sa femme, enceinte, était sur le point d’accoucher.

En atten­dant, Casper profite du soleil austra­lien. « Je resterai ici aussi long­temps que Maria [ma femme enceinte] me le permettra », a déclaré celui qui doit affronter Jaume Munar au deuxième tour.