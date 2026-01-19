Auteur d’un début de saison contrasté (deux défaites en trois matchs entre la United Cup et le tournoi de Brisbane), Casper Ruud a remis les pendules à l’heure à l’occasion du premier tour de l’Open d’Australie.
Opposé au 76e mondial, Mattia Bellucci, le Norvégien s’est facilement imposé en 1h40 de jeu : 6–1, 6–2, 6–4.
Lors de son passage en interview d’après match sur le court, l’actuel 13e mondial a rappelé qu’il pouvait quitter à tout moment le tournoi étant donné que sa femme, enceinte, était sur le point d’accoucher.
En attendant, Casper profite du soleil australien. « Je resterai ici aussi longtemps que Maria [ma femme enceinte] me le permettra », a déclaré celui qui doit affronter Jaume Munar au deuxième tour.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 14:32