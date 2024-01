Petit à petit, Arthur Cazaux confirme les espoirs émis lors­qu’il était l’un des juniors les plus forts du circuit. Face au coriace serbe Djere, le Tricolore a confirmé qu’il était bien préparé, et surtout qu’il avait un grand coeur. Vainqueur en 5 sets, il signe son premier succès dans un tournoi du Grand Chelem et honore parfai­te­ment l’in­vi­ta­tion offerte par la FFT.

Beaucoup de premières fois pour Arthur Cazaux aujourd’hui en Australie. Il revient à notre micro sur son match et le rôle qu’a joué le public 🇫🇷 #AusOpen pic.twitter.com/YJokdgqAR2 — FFT (@FFTennis) January 16, 2024 Après son succès, il était plutôt calme. Lucide, il a tenu à remer­cier le groupe de suppor­ters trico­lore qui est arrivé au début de la manche déci­sive : « Je pense que cela a fait une grosse diffé­rence. Physiquement, forcé­ment, j’étais dans le dur comme mon adver­saire. Ce groupe de fran­çais qui est arrivé a tout changé, ils m’ont encou­ragé sur chaque point, qui ont crié, et j’ai eu une sorte de poussée d’adré­na­line un peu dans mon corps et les jambes lourdes, les douleurs que je ressen­tais sont toutes parties. C’est pour cela que je l’ai remercie du fond du court de m’avoir soutenu »