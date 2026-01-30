Double vain­queur de l’Open d’Australie en double et ancien 24e mondial en simple, Paul McNamee n’a rien loupé de l’ex­ploit de Novak Djokovic, vain­queur en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Conscient comme nous tous d’avoir assisté à un moment excep­tionnel et unique, l’Australien a tenu à insister sur la gran­deur de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui ne cesse de repousser les limites de son sport et celle de son corps.

What we witnessed tonight from Novak Djokovic is so hard to put into words … on this stage, against such an opponent, he drew on every single cell in his body… which the crowd reco­gnised and responded, and they rose with him … this was memo­rable, as this was greatness — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) January 30, 2026

« Ce dont nous avons été témoins ce soir de la part de Novak Djokovic est diffi­cile à décrire avec des mots… Sur ce court, face à un tel adver­saire, il a puisé dans toutes les fibres de son corps… Le public l’a compris et lui a répondu, se levant avec lui… Ce fut un moment mémo­rable, car c’était de la grandeur. »