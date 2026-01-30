AccueilOpen d'Australie"Ce dont nous avons été témoins de la part de Novak Djokovic...
« Ce dont nous avons été témoins de la part de Novak Djokovic est diffi­cile à décrire avec des mots. Il a puisé dans toutes les fibres de son corps. Ce fut un moment mémo­rable », explique Paul McNamee

Par Thomas S

Double vain­queur de l’Open d’Australie en double et ancien 24e mondial en simple, Paul McNamee n’a rien loupé de l’ex­ploit de Novak Djokovic, vain­queur en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie. 

Conscient comme nous tous d’avoir assisté à un moment excep­tionnel et unique, l’Australien a tenu à insister sur la gran­deur de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui ne cesse de repousser les limites de son sport et celle de son corps. 

« Ce dont nous avons été témoins ce soir de la part de Novak Djokovic est diffi­cile à décrire avec des mots… Sur ce court, face à un tel adver­saire, il a puisé dans toutes les fibres de son corps… Le public l’a compris et lui a répondu, se levant avec lui… Ce fut un moment mémo­rable, car c’était de la grandeur. »

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 17:46

Jannik Sinner, après sa défaite contre Djokovic : « Ai‐je été surpris par le niveau de Novak aujourd'hui ? Je sais qu'il a remporté 24 tour­nois du Grand Chelem et qu'il est le plus grand joueur depuis de nombreuses années »
