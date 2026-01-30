Double vainqueur de l’Open d’Australie en double et ancien 24e mondial en simple, Paul McNamee n’a rien loupé de l’exploit de Novak Djokovic, vainqueur en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Conscient comme nous tous d’avoir assisté à un moment exceptionnel et unique, l’Australien a tenu à insister sur la grandeur de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui ne cesse de repousser les limites de son sport et celle de son corps.
What we witnessed tonight from Novak Djokovic is so hard to put into words … on this stage, against such an opponent, he drew on every single cell in his body… which the crowd recognised and responded, and they rose with him … this was memorable, as this was greatness— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) January 30, 2026
« Ce dont nous avons été témoins ce soir de la part de Novak Djokovic est difficile à décrire avec des mots… Sur ce court, face à un tel adversaire, il a puisé dans toutes les fibres de son corps… Le public l’a compris et lui a répondu, se levant avec lui… Ce fut un moment mémorable, car c’était de la grandeur. »
