Novak Djokovic a parfaitement commencé sa saison en surclassant Pedro Martinez au premier tour de l’Open d’Australie. Vainqueur d’un 100e match à Melbourne, le Serbe a encore impressionné les observateurs et notamment le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Lo que más me sorprende de Djokovic es que, a cuatro meses de cumplir 39 años, no te crees que tenga esa edad.— José Morón (@jmgmoron) January 19, 2026
Tiene una agilidad impropias de alguien que lleva 20 años jugando al tenis. pic.twitter.com/IwZXBXyK6z
« Ce qui m’étonne le plus chez Djokovic, c’est qu’à quatre mois de ses 39 ans, on ne croirait pas qu’il ait cet âge. Il fait preuve d’une agilité inhabituelle pour quelqu’un qui joue au tennis depuis 20 ans. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 14:19