Novak Djokovic a parfai­te­ment commencé sa saison en surclas­sant Pedro Martinez au premier tour de l’Open d’Australie. Vainqueur d’un 100e match à Melbourne, le Serbe a encore impres­sionné les obser­va­teurs et notam­ment le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Lo que más me sorprende de Djokovic es que, a cuatro meses de cumplir 39 años, no te crees que tenga esa edad.



Tiene una agilidad impro­pias de alguien que lleva 20 años jugando al tenis. pic.twitter.com/IwZXBXyK6z — José Morón (@jmgmoron) January 19, 2026

« Ce qui m’étonne le plus chez Djokovic, c’est qu’à quatre mois de ses 39 ans, on ne croi­rait pas qu’il ait cet âge. Il fait preuve d’une agilité inha­bi­tuelle pour quel­qu’un qui joue au tennis depuis 20 ans. »