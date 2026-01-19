AccueilOpen d'Australie"Ce qui m'étonne le plus chez Novak Djokovic, c'est qu'à quatre mois...
Open d'Australie

« Ce qui m’étonne le plus chez Novak Djokovic, c’est qu’à quatre mois de ses 39 ans, on ne croi­rait pas qu’il ait cet âge », observe José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

267

Novak Djokovic a parfai­te­ment commencé sa saison en surclas­sant Pedro Martinez au premier tour de l’Open d’Australie. Vainqueur d’un 100e match à Melbourne, le Serbe a encore impres­sionné les obser­va­teurs et notam­ment le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Ce qui m’étonne le plus chez Djokovic, c’est qu’à quatre mois de ses 39 ans, on ne croi­rait pas qu’il ait cet âge. Il fait preuve d’une agilité inha­bi­tuelle pour quel­qu’un qui joue au tennis depuis 20 ans. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 14:19

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Casper Ruud, qui peut déclarer forfait à tout moment : « Je resterai ici aussi long­temps que ma femme me le permettra »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.