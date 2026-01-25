Alors qu’il avait perdu ses trois premières confron­ta­tions face à Francisco Cerundolo, Alexander Zverev vient de remporter leurs trois dernières.

Le numéro 3 mondial a même fait qu’une bouchée de l’Argentin ce dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−2, 6–4, 6–4).

Au micro d’ESPN après sa défaite en trois sets, le 21e joueur mondial a expliqué que l’Allemand n’était selon lui pas reconnu à sa juste valeur.

« Les gens s’at­ten­daient à beau­coup parce que je l’avais battu à plusieurs reprises, mais ils oublient le genre de joueur qu’il est, qu’il fait partie du Top 10 depuis dix ans. Aujourd’hui (dimanche), il a très bien joué », a déclaré Francisco Cerundolo.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré à Melbourne, Alexander Zverev va main­te­nant s’at­ta­quer au jeune améri­cain Learner Tien (29e mondial à 20 ans), tombeur impres­sion­nant de Daniil Medvedev.