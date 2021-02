Gilles Cervara, le coach tri­co­lore, s’est expri­mé auprès de Quentin Moynet l’en­voyé spé­cial du jour­nal l’Equipe en Australie. Gilles était visi­ble­ment très satis­fait de la per­for­mance de son joueur : « À part à la volée où il a été nul, son ten­nis a été mons­trueux. Il a été capable de tenir, d’ac­cé­lé­rer, de prendre tôt, d’être loin, de pas­ser… Vraiment un super match. J’ai été un peu éton­né du ten­nis pro­duit par Stefanos, je l’au­rais pen­sé plus offen­sif. » a expli­qué Gilles. Le coach a aus­si tenu à dire un mot sur le moment où le match a été plus dis­pu­té avec une foule qui sou­te­nait vrai­ment son adver­saire : « Cela a a été un moment dan­ge­reux, mais Daniil l’a super bien géré. Quand ça s’est enflam­mé dans le stade et que le match s’est rééqui­li­bré, il a su gar­der la tête froide et n’a pas dévié du plan tac­tique. Ce genre de choses glisse sur lui. Il va même essayer de trans­for­mer ça en force, comme il l’a­vait fait à l’US Open »