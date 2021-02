Gilles Cerva a livré dans l’Equipe ce de dimanche quelques ser­crets liés à sa rela­tion avec Daniil, c’est plu­tôt inté­res­sant : « Je ne fonc­tionne pas de manière aca­dé­mique avec Daniil. Lui par­ler tech­nique, c’est très, très com­pli­qué. Je passe par des images, des sen­sa­tions. Si tu lui dis de mettre la raquette comme ci ou comme ça, tu l’as per­du. Il est com­plexe. Je me suis aper­çu très vite qu’ap­por­ter de l’in­for­ma­tion sur ce qu’il faut faire avait zéro impact. Je fonc­tionne avec plein de petits trucs indi­rects pour arri­ver au résul­tat néces­saire. Par exemple, je lui dis que je veux tant de balles à tel endroit, je compte les balles et l’exer­cice est vali­dé quand toutes les balles sont faites. Quand ça ne marche pas, si je vais tout de suite dans ce que je vois, il va résis­ter » a expli­qué Gilles qui a une chance incroyable, son joueur est un cham­pion intel­li­gent, culti­vé et pragmatique.