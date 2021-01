Ce matin, l’Open d’Australie débute avec le début des qualifications hommes et dames. Doha et Dubaï sont donc en effervescence et l’on ne peut que se féliciter de cette situation car le pari était un peu fou, mais il est réussi.

Craig Tiley et son équipe ont su convaincre les autorités australiennes, celles du Qatar et de Dubaï ainsi que les joueurs et joueuses ravis de pouvoir se battre pour obtenir un des tickets pour le grand tableau.

Côté tricolore, nous avons 10 joueurs engagées et 5 filles et de bonnes chances d’en voir aller au bout.

Organiser les qualifications bien avant le début du tournoi, loin géographiquement de celui-ci était une innovation qu’il fallait oser prendre.

Tennis Australia a encore prouvé une nouvelle fois sa capacité à innover tout en permettant aux joueurs dit de « second rang » de faire leur métier correctement, ce qui n’avait pas été possible notamment à l’US Open.

Les programmes sont disponibles ici pour les garçons !

Les programmes sont disponibles ici pour les filles !