Ugo Humbert a été stoppé au 3e tour de l’Open d’Australie par le phéno­mène Holger Rune (6−4, 6–2, 7–6 (7–5], en 2h08). Si la logique a été respectée, l’en­traî­neur du Français, Jérémy Chardy, avait des regrets. Il a exprimé sa décep­tion face à la perfor­mance de son poulain dans des propos accordés à L’Equipe.

« Je suis frustré parce que Ugo n’a pas joué du tout du début jusqu’à la fin. Il ne s’est pas engagé, il n’a pas frappé alors que l’autre n’était pas bien depuis le début, et encore moins après sa chute. Il y avait de la place et au lieu de surfer sur la confiance qu’il avait prise sur ses deux premiers matches, de se libérer et de prendre sa chance à fond, Ugo s’est retenu. Il n’y avait pas d’in­ten­sité dans ses frappes, ni dans ses jambes. Il finit en prenant 3 sets alors que s’il prend le tie‐break il y a encore la place. Il y a des regrets. Que tu perdes, ce n’est pas un problème, en trois sets non plus, mais si tu t’en­gages vrai­ment dans la bataille c’est diffé­rent. Ça n’a pas été le cas aujourd’hui donc je suis déçu, forcé­ment », a râlé celui qui a été éliminé au 2e tour par Dan Evans.